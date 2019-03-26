Закрытие сделки о консолидации «Ростелекомом» 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы. Об этом сообщил журналистам в Екатеринбурге генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

«Сделка обсуждается, многие параметры сделки уже согласованы. В пределах нескольких месяцев сделка будет закрыта. Это взаимовыгодная интеграция, которая создает стоимость для компаний. Создается крупнейшая телеком-компания на российском рынке с оборотом в самом ближайшем будущем свыше 0,5 триллиона рублей», — сказал он.

«Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ — доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.