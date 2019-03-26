Медвежьи настроения на криптовалютном рынке создают подходящие условия для того, чтобы не отвлекаться на гонку цен, а сконцентрироваться на работе над развитием проектов, заявил создатель litecoin Чарли Ли в интервью NewsBTC.

При этом, по его словам, команда litecoin в это время проработала проблему взаимозаменяемости, а теперь рассматривает внедрение в блокчейн альткоина технологии MimbleWimble через блоки расширения, что должно обеспечить конфиденциальность трансакций, сообщает Anycoin .

Как отмечает Ли, по сравнению с предыдущим падением рынка, на этот раз пессимизм достиг меньшего уровня, а распространению криптовалют препятствуют их волатильность и привычки пользователей, связанные с хранением средств. Ли считает, что истории о взломах криптобирж говорят о необходимости поиска новых решений для хранения криптоактивов.