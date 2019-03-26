Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии до 20%, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании коллегии Минфина России.

«По оценкам экспертов, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20% от уровня заработной платы. А также создаст дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% валового внутреннего продукта. Поэтому здесь в этом году нам нужно определяться, и мы уже подготовили соответствующий законопроект», — сказал он в ходе выступления.