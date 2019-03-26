Сбербанк в апреле запустит возможность смены ПИН-кода в мобильном приложении. Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

«В марте мы запустили пока в «пилот» сервис по возможности смены ПИН-кода по любой вашей выпущенной карте в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Абсолютно для всех клиентов на рынке он станет доступен в апреле», — рассказала топ-менеджер.

По ее словам, это значительно упростит жизнь клиентам банка.

«У нас на сегодняшний день 30 тысяч человек в месяц перевыпускают карточку, потому что забыли ПИН-код. Честно сказать, по меньшей мере это не очень удобно. С приходом таких технологий, как Apple Pay и Google Pay, мы достаточно редко достаем карту из кошелька. Мы видим достаточно серьезный тренд на рост забывчивости в отношении ПИН-кодов», — отметила Светлана Кирсанова.



При этом она добавила, что вопрос безопасности отдельно прорабатывается Сбербанком. «Все наши процессинговые системы сертифицированы на PCI DSS, это очень жесткий стандарт, который регламентирует хранение карточных данных и криптоданных», — подчеркнула зампред правления Сбербанка.

