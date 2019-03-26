Сбербанк заявил требования на общую сумму более 7,2 млрд рублей к признанному банкротом предпринимателю Сергею Чернову. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Оренбургской области.



Заявления банка суд рассмотрит 22 и 23 апреля.

Арбитраж 18 февраля признал банкротом проживающего в Москве Чернова. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов.

В суд с заявлением о банкротстве обратился сам Чернов. Кроме того, к участию в деле был привлечен отдел опеки и попечительства управления образования администрации Оренбурга в связи с тем, что у должника имеются трое несовершеннолетних детей.



Ранее областной арбитраж по разным причинам трижды отказывал в принятии заявлений Чернова о банкротстве или возвращал их ему. Сам должник в заявлении сообщил о просроченной им более чем на три месяца задолженности перед кредиторами в размере 7,6 млрд рублей.