Основатель криптовалютного проекта Sponsy Иван Комар продает все права на бизнес через аукцион на eBay. Стартовая цена – 60 тыс. долларов.

По словам Комара, компания не стала успешной из-за того, что пропустила бум ICO, занимаясь разработкой продукта. В итоге процесс разработки затянулся до середины 2018 года, сообщает ForkLog .

При этом он уточняет, что новый владелец может убрать из бизнес-модели криптовалютную составляющую и использовать ее на централизованном сервере.