Государственные компании упрочили доминирование на лизинговом рынке. Эта тенденция, в частности, обсуждалась на состоявшемся на прошлой неделе в Москве круглом столе «Рынок лизинга: итоги 2018 года», который был организован рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), следует из его релиза.

«Государственные компании упрочили доминирование на лизинговом рынке, — отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. — Доля компаний с государственным участием в совокупном объеме нового бизнеса участников рэнкинга по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,6 процентного пункта — до 55,1%. Новый бизнес компаний с государственным участием увеличивался в 2018 году опережающими темпами — на 30,8% по сравнению с 26% в среднем для всех участников рэнкинга. Компании с госучастием обеспечили более 80% совокупного прироста нового бизнеса участников рэнкинга, в топ-десятку которого вошли сразу пять госкомпаний. При этом концентрация топ-десяти компаний в сумме новых договоров в 2018 году по сравнению с прошлогодним показателем выросла с 65% до 73%».

На круглом столе также обсуждалось влияние изменения нормативно-законодательной среды на бизнес лизинговых компаний и их клиентов.

«Главная цель Банка России — любой ценой и в любом виде принять закон о регулировании им лизинговой отрасли, — отметил председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Гамза. — После чего Центральный банк постепенно расширит предметное понятие специального субъекта лизинговой деятельности до уровня всех лизинговых компаний».

В свою очередь исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов определил роль государства на российском рынке лизинга следующим образом: «В части поддержки малого и среднего бизнеса государство движется в двух направлениях. Во-первых, это создание государственных лизинговых компаний, сейчас они уже действуют в четырех регионах. Такие лизинговые компании призваны помочь с финансированием тех важных проектов, куда обычно частный капитал не очень спешит идти. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы реализует программу компенсации лизинговых платежей в объеме до 10 миллионов рублей для компаний — резидентов технопарков. Во-вторых, ряд региональных гарантийных фондов запустил поручительства по лизингу. В нашем фонде проведен ряд сделок, которые показали, что поручительство помогает приобрести предпринимателям по лизингу менее ликвидное оборудование; без фонда лизинговые компании опасаются финансировать такие операции».

Об изменениях в качестве лизингового портфеля рассказал генеральный директор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов: «Мы оцениваем изменения качества лизингового портфеля на фоне роста рынка (плюс 26% по сравнению с прошлым годом) как достаточно существенные, поэтому система риск-менеджмента нашей компании сейчас пересматривает свои критерии оценки проектов в сторону ужесточения. Это своевременные и актуальные меры. Однако в какой степени в данной ситуации определяют свои «аппетиты» к риску другие компании — это отдельная и обширная тема для дискуссии».

Также была затронута тема автоматизации бизнес-процессов в лизинге.



«С точки зрения лизингополучателя качество внедренных ИТ-решений влияет прежде всего на уровень сервиса, который может предоставить лизинговая компания своим клиентам, — рассказал управляющий директор компании «Хомнет Лизинг» Дмитрий Курдомонов. — Например, «Форвард Лизинг», который предоставляет в лизинг смартфоны Samsung, может провести сделку в течение нескольких минут и без подписания бумажных документов. Еще одним показателем является скорость, с которой лизинговая компания готова отвечать на вопросы своих клиентов в процессе сопровождения договора. Например, с помощью системы, которая работает в компании «Вольво Финанс Сервис Восток», подготовка и согласование пакета документов по досрочному выкупу занимает не более часа чистого времени. И еще одним важным фактором является операционная эффективность, которая значимо влияет на удорожание предмета лизинга. По нашим наблюдениям, между компаниями с развитыми системами автоматизации и теми, кто работает «по старинке», она может отличаться в несколько раз».

