Поисковая система Bing, которая была создана компанией Microsoft, заблокировала за год более 5 млн рекламных объявлений, связанных с криптовалютами, что могло отразиться на курсе биткоина, заявили разработчики Bing.

По их словам, высокая доходность и волатильность цифровых денег вызвала большой интерес со стороны розничных инвесторов и спекулянтов, стремящихся получить быстрый доход. Из-за отсутствия надзора со стороны регулирующих органов, Bing Ads решила запретить криптоконтент и заблокировала более 5 млн объявлений, связанных с продвижением цифровых денег, сообщает РБК .

При этом аналитики CCN предположили, что массовая блокировка рекламы криптовалют могла оказать серьезное влияние на распространение цифровых денег и на состояние рынка. Ограничение подобных объявлений уменьшает приток новых инвесторов на рынок. К тому же сам факт, что отрасль становится регулируемой, а биткоин перестает быть свободной монетой, сказывается на количестве держателей цифровых денег.