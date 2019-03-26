Популярный портал для отслеживания движений рынка криптовалют CoinMarketCap планирует запустить набор новых инструментов, ориентированных на повышение уровня прозрачности на крипторынке, написала глава по маркетингу CoinMarketCap Кэрилин Чан в письме к Bloomberg.

«Мы хотим обозначить свою позицию, согласно которой мы предоставляем пользователю максимально возможный объем информации, чтобы он мог сделать выводы, и не вносим собственную оценку в этот процесс», - пояснила Чан.

Так, компания намерена интегрировать метрики ликвидности, показывать информацию о балансах «холодных» и «горячих» кошельков и трафике бирж, сообщает Ttrcoin .