Телеведущая и певица Ольга Бузова планирует запуск собственного мобильного оператора. По данным СМИ, такой новостью она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Анонс нового проекта размещен на портале buzova-project.ru. Согласно счетчику с обратным отсчетом, официальный запуск состоится в 11 утра 1 апреля (на момент публикации этой новости до запуска остается пять дней, 16 часов и 34 минуты).

Название мобильного оператора пока не объявлено. «Делай репост в соцсетях и узнай первым, как называется мой мобильный оператор. Чем больше репостов — тем быстрее откроется логотип», — предлагает Бузова посетителям промостраницы.

Интернет-сообщество не исключает, что старт проекта намечен на 1 апреля не случайно. «Возможно, это все часть одной большой шутки или пиар-кампании, потому что старт мобильного оператора совпадает с Днем смеха, когда все пытаются подшутить друг над другом», — предполагают в Mail.ru.



Напомним, что в прошлом году Бузова запускала собственный блокчейн-проект Buzar, но особого успеха он не имел .