Центробанк с середины января этого года возобновил приостановленные в августе 2018-го покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
Финансовый регулятор не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля. Об этом заявила на заседании коллегии Минфина России глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«ЦБ не использовал и не будет использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления курсом рубля», — подчеркнула она.
Напомним, 23 августа 2018 года ЦБ объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.
В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».
Центробанк возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, а с 1 февраля начал осуществлять покупки, отложенные в 2018 году.
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