Финансовый регулятор не будет использовать операции по бюджетному правилу для управления курсом рубля. Об этом заявила на заседании коллегии Минфина России глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«ЦБ не использовал и не будет использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления курсом рубля», — подчеркнула она.

Напомним, 23 августа 2018 года ЦБ объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.

В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

Центробанк возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года, а с 1 февраля начал осуществлять покупки, отложенные в 2018 году.

