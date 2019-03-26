В объявлении на известном форуме BitcoinTalk пользователь WalletBuyer предлагает купить за 5 тыс. долларов старые биткоин-кошельки.

«Требования следующие:

— монеты майнились в период с 2008 по 2010 год включительно;

— добыто не менее 300 BTC;

— принимается формат wallet.dat или приватные ключи;

— кошелек должен в настоящее время содержать 0 BTC. Вы не сможете воспользоваться им снова;

— приобрету до трех кошельков, соответствующих вышеперечисленным критериям», - говорится в объявлении.

Как сообщает ForkLog , оплата покупки будет происходить поэтапно, возможно, посредством эскроу-счета.

По мнению других пользователей, заинтересованным в покупке старых кошельков может быть только Крейг Райт или Faketoshi (как его часто называют в криптосообществе), который объявил себя Сатоши Накамото в письме Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC).