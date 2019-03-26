Московский метрополитен выпустил ограниченным тиражом новые брелоки «Тройка». Об этом сообщается на сайте московской транспортной карты «Тройка».

Брелок предлагается в разных цветовых решениях с надписями: «Ты самый лучший мужчина!», «Самая красивая девушка Москвы» и «В жизни всегда есть место подвигу».



Тираж проездных брелоков — более 2,4 тыс. экземпляров, указано на сайте.



Стоимость нового брелока — 310 рублей. Купить его можно в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская», «Трубная», «Тушинская», а также на стойках «Живое общение».