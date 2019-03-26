Минстрой России и Центробанк (ЦБ) совместно разработают рекомендательный стандарт по проектному финансированию жилищного строительства. Об этом сообщил во вторник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, а строительство будет вестись за счет банковских кредитов. Исключение составят проекты, соответствующие критериям неприменения эскроу, которые сейчас разрабатывает Минстрой.

«Нужно время, наработка практик и, конечно, формирование некоего стандарта — что под собой подразумевает проектное финансирование. Мы сегодня с Центробанком отрабатываем такой рекомендательный документ» — сказал министр.

Он уточнил, что работать по проектному финансированию уполномочены 63 российских банка, при этом активно с застройщиками готова работать половина из них. По словам Якушева, наиболее активны крупные банки — Сбербанк , ВТБ, а также Банк ДОМ.РФ.