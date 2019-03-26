Минкомсвязь РФ подготовила законопроект, вводящий понятие «цифрового профиля» граждан и юрлиц и описывающий его применение, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту, цифровой профиль — это совокупность сведений о гражданах и юрлицах, содержащихся в информсистемах госорганов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Проектом вводится определение инфраструктуры цифрового профиля — это совокупность информсистем в ЕСИА, обеспечивающих доступ к цифровому профилю. Согласно проекту, инфраструктура цифрового профиля создается в целях обмена сведениями в электронной форме между физлицами, организациями, госорганами, МСУ.

С помощью инфраструктуры цифрового профиля, в том числе, предполагается обеспечение идентификации и аутентификации физических и юрлиц. Подтверждать верность идентификации и аутентификации лица могут только кредитные организации, операторы связи, операторы госинформсистем; иные организации, соответствующие установленным правительством РФ требованиям.



Кроме того, через эту систему будет обеспечиваться доступ к цифровому профилю и предоставление сведений, входящих в цифровой профиль, в электронной форме физическим и юрлицам. Также будут предоставляться и обновляться по запросу госорганов и организаций сведения о физическом или юрлице, содержащихся в цифровом профиле, в том числе, содержащихся в госинформсистемах.



С помощью системы, как предполагается, можно будет предоставить сведения для формирования запросов на получение государственных и муниципальных услуг. Кроме того, граждане смогут предоставить или отозвать согласие на обработку своих персональных данных, а юрлица — сведений о себе. Запросы организаций на получение сведений о гражданах и юрлицах с использованием инфраструктуры цифрового профиля предлагается осуществлять как на безвозмездной, так и на платной основе. Детали установит правительство.