Минфин РФ может еще раз выйти на внешний рынок займов в 2019 году, если для этого сложится благоприятная ситуация, заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Константин Вышковский.

«Можем, если будет благоприятная ситуация. Общую программу заимствований никто не отменял, она большая. Для диверсификации источников и при благоприятной конъюнктуре, конечно, можем выйти», — сказал Вышковский, отвечая на вопрос о том, планирует ли Минфин еще раз выйти с внешними займами до конца текущего года.

Минфин 21 марта разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года с доходностью 5,1% годовых и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%, превысив бюджетный лимит по внешним займам на 2019 год.