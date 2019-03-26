Цена на нефть составляет 35—45 долларов за баррель и это один из лучших результатов за последнее десятилетие, считает первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он рассказал на заседании коллегии Минфина России.

«Цена на нефть, которая обеспечивает баланс бюджета текущего счета, сегодня составляет 35—45 долларов за баррель. Это тоже один из лучших результатов за последнее десятилетие», — подчеркнул он.