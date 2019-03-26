Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к «Финвижн холдингс» Аветисяна.

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска «Финвижн холдингс», миноритарного акционера банка «Восточный», об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok было приостановлено до 1 апреля. Причиной этому послужил документ из Лондона, где между сторонами длится около года судебный спор, который, как утверждает ответчик, запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде. Представитель «Финвижн холдингс» в судебном заседании возразил, что «равный не может запрещать равному», заметив, что ответчик прибегает к «процессуальной спекуляции».