Лизинговая компания «ТрансФин-М» объявила итоги 2018 года в соответствии с РСБУ. Ключевые показатели приводятся в сообщении лизингодателя.

Так, годовая выручка компании составила 51,2 млрд рублей, что на 19% превышает аналогичный показатель за 2017 год.

Валовая прибыль составила 22,5 млрд рублей (плюс 43% в годовом выражении), чистая прибыль — 4,388 млрд, что в 3,2 раза больше аналогичного показателя за 2017 год.

Нераспределенная прибыль составила 7,86 млрд рублей.

Капитал компании вырос на 32% до 22,77 млрд рублей.



«В 2018 году компания продемонстрировала существенный рост финансовых показателей. Капитал вырос почти на треть и достиг 22,8 миллиарда рублей. В 2018 году был завершен процесс конвертации облигационного выпуска в акции, в результате чего уставный капитал «ТрансФин-М» вырос на 2,4 миллиарда рублей. В 2019 году, в соответствии с условиями выпуска, в акции компании будет конвертирован третий выпуск облигаций. В прошедшем году мы воздержались от большого объема инвестиций, фокус был смещен на диверсификацию активов компании в смежные отрасли, оптимизацию источников фондирования и изменение условий существующих договоров операционного лизинга , — комментирует генеральный директор «ТрансФин-М» Максим Анищенков. — Сохранявшиеся в течение 2018 года высокие показатели доходности в сегментах полувагонов, крытых вагонов и платформ позволили показать существенную прибыль — на уровне 4,4 миллиарда рублей по РСБУ».