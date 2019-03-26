Криптовалютная биржа Poloniex вечером в понедельник объявила о приостановке торгов и внеплановом переводе в режим технического обслуживания из-за необходимости проведения внеплановых технических работ.

Через пять часов криптобиржа возобновила работу.

Как напоминает Ttrcoin , ранее подобные инциденты происходили на Poloniex время от времени, однако в последние недели биржа работала стабильно. В середине месяца Poloniex сообщила о существенном увеличении производительности и надежности своей платформы вместе с последним обновлением.