Криптовалютная биржа DragonEx в официальном Telegram-канале сообщила о взломе своей платформы и выводом злоумышленниками средств клиентов. Торги на бирже приостановлены.

«Часть активов была возвращена. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть оставшиеся активы. Несколько юрисдикций были проинформированы о киберпреступлении, включая Эстонию, Таиланд, Сингапур и Гонконг», - цитирует заявление биржи Ttrcoin .

Позднее администратор Telegram-канала сообщила, что команда DragonEx отследила перемещение активов на криптобиржи Binance, Bittrex и Huobi. DragonEx попросила их заморозить средства, поступающие с адресов злоумышленников. К настоящему моменту на просьбу откликнулись Huobi и Gate.io, заблокировав соответствующие аккаунты.