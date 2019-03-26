Китайский телекоммуникационный производитель и IT-гигант Huawei объявил о запуске масштабной облачной платформы.

Как сообщает Coinfox , по словам президента облачного направления Huawei Эдварда Денга, в конце марта в Гонконге будут доступны полнофункциональные ИИ-решения от платформы Huawei Cloud, ориентированной на развитие сервисов корпоративного интеллекта (EI). Среди таких сервисов - оптическое распознавание символов (OCR), распознавание естественного языка, обработка и анализ видео.

Облачная платформа Huawei Cloud предлагает также блокчейн-сервисы, которые позволят создавать логистические и финансовые решения, а также располагает готовым решением по интеграции с IoT.

В апреле также заработает магазин приложений Huawei Enterprise Overseas, в котором более 40 независимых поставщиков программного обеспечения предложат разработанные ими 250 решений на базе облачной платформы Huawei.