Японский гигант электронной коммерции Rakuten завершил регистрацию в регулирующих органах своей криптовалютной биржи Rakuten Wallet

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на пресс-релиз компании, Rakuten Wallet в качестве компании по обмену виртуальных валют будет способствовать устойчивому росту рынка, а также будет способствовать дальнейшему повышению безопасности и предоставлению усовершенствованных услуг.

Онлайн-ритейлер приобрел токийскую криптобиржу Everybody’s Bitcoin в августе прошлого года за 2,4 млн долларов. В конце марта биржа прекратит обслуживание клиентов и под новым названием, согласно одобрению регулятора, начнет работу в апреле.