Китайская майнинговая компания Bitmain заявила, что планирует повторно оформить заявку на проведение IPO на Гонконгской фондовой бирже (HKEx), так как заявка, поданная в сентябре 2018 года, уже утратила силу.

Также Bitmain сообщила о «центрировании внимания» на чипах для сфер криптовалют и искусственного интеллекта и связанных с ними продуктах и сервисах.

При этом она подтвердила информацию касательно изменений в руководящем составе, сообщает Ttrcoin .

«В рамках новой операционной модели Хайчао Ван был назначен на роль CEO. Микри Жан и Джихан Ву, сооснователи Bitmain, продолжат занимать посты директоров, чтобы руководить стратегическим развитием компании», - говорится в заявлении компании.