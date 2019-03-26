Также в компании сменился СЕО.
Китайская майнинговая компания Bitmain заявила, что планирует повторно оформить заявку на проведение IPO на Гонконгской фондовой бирже (HKEx), так как заявка, поданная в сентябре 2018 года, уже утратила силу.
Также Bitmain сообщила о «центрировании внимания» на чипах для сфер криптовалют и искусственного интеллекта и связанных с ними продуктах и сервисах.
При этом она подтвердила информацию касательно изменений в руководящем составе, сообщает Ttrcoin.
«В рамках новой операционной модели Хайчао Ван был назначен на роль CEO. Микри Жан и Джихан Ву, сооснователи Bitmain, продолжат занимать посты директоров, чтобы руководить стратегическим развитием компании», - говорится в заявлении компании.
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