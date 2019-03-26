«Хрустальная Гарнитура» - международная программа номинирования лучших из лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Виртуальный помощник «Алеся» БПС-Сбербанка победила в номинации «Лучшее применение автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта» раздела «Награды за инновации и эффективные технологии». Разработка получила высокую оценку жюри и общегородского контакт-центра Департамента информационных технологий города Москвы.

«Рождение» «Алеси» - это результат успешного сотрудничества BSS и БПС-Сбербанка по реализации комплексного проекта внедрения голосовых сервисов в контакт-центре банка на базе платформы BSS Speech . Сервис, основан на технологии распознавания речи и обрабатывает входящие звонки контакт-центра банка. «Алеся» «обучена» определять суть обращения и отвечать на поставленные в свободной форме вопросы. Виртуальный оператор помогает розничным клиентам банка в решении типовых вопросов, снимает нагрузку с операторов и позволяет банку сократить расходы на контакт-центр.

«BSS сердечно поздравляет БПС-Сбербанк с победой. Этот успех – знаковое событие для всей банковской отрасли. Очевидно, что виртуальные операторы и другие сервисы, основанные на технологии искусственного интеллекта, все активнее отвоевывают место под солнцем в разных сферах бизнеса. Уже сегодня компании и банки, выбравшие путь внедрения интеллектуальных помощников, ощущают преимущества. Пройдет немного времени и их отрыв от конкурентов станет весомым. Задача BSS – всегда предоставлять только самые эффективные разработки в этой области», - прокомментировал событие директор по продажам BSS Виталий Патешман.

Источник: Компания BSS