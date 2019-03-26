Исполком Казани допустил четвертый банк к участию в программе льготного кредитования бизнеса. Как следует из протокола заседания, комиссия по проведения аккредитации 25 марта одобрила заявку АО «ИК Банк». Ранее члены комиссии единогласно поддержали заявки «Банка Казани», Татсоцбанка и Энергобанка, сообщает TatCenter .

В 2019 году власти Казани изменили условия муниципальной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. К участию допустили все банки, предлагающие кредит по рыночной ставке не выше 20%. Таким образом, конечная стоимость займа для компаний и предпринимателей может вырасти в среднем в два раза. Городской бюджет компенсирует 5% годовых — это на 1 п.п. меньше, чем годом ранее.

В 2018 году льготные займы малому и среднему бизнесу в приоритетных отраслях экономики выдавали четыре банка. Всего был выдан 21 кредит на общую сумму 137 млн рублей.