Социальная инвестиционная платформа eToro приобрела датский блокчейн-стартап Firmo, занимающийся разработкой смарт-контрактов для деривативов, поддерживаемых «любым популярным блокчейном», включая еthereum, NEO или EOS.

Также компания разрабатывает язык смарт-контрактов FirmoLang, сообщает ForkLog .

По словам CEO и сооснователя eToro Йони Ассия, приобретение компании Firmo, которая намерена работать как инновационное подразделение eToro, будет способствовать освоению компанией сферы токенизированных активов.