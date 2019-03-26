Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособностибанку «Восточный» до уровня «ruВ+». По рейтингу сохранены «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением», говорится в сообщении агентства.



Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB-» с «развивающимся» прогнозом.

«Пересмотр уровня рейтинга обусловлен снижением вероятности успешной реализации процедур по докапитализации банка, которая планировалась на апрель 2019 года, вследствие усиления конфликта между крупнейшими акционерами банка», — поясняется в релизе агентства.

При этом аналитики отмечают, что на горизонте 2019—2020 годов банк способен самостоятельно сформировать требуемый Банком России объем резервов по проблемным активам в случае поддержания органической прибыли на уровне прошлого года.

«Развивающийся» прогноз отражает мнение агентства о неопределенности относительно соблюдения банком нормативов достаточности с учетом надбавок на горизонте 2019-2020 годов.

Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, ограниченным и нестабильным запасом капитала при существенном объеме проблемных активов. Оценка позиции по ликвидности признается агентством адекватной, а качество управления как удовлетворительное с учетом частных изменений в руководстве банка. В рейтинге банка учтена умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и значимыми позициями банка в социально чувствительных сегментах.