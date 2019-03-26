Златкомбанку по состоянию на 11 марта этого года, дату его признания банкротом, не хватает 654 млн рублей для исполнения обязательств перед кредиторами, свидетельствуют данные Банка России.

Так, согласно сводному отчету временной администрации банка, его активы на указанную дату оцениваются примерно в 290 млн рублей, а обязательства — в 944 млн.

Ранее сообщалось о меньшей «дыре» в капитале Златкомбанка на дату отзыва его лицензии — 320 млн рублей.

Лицензия у банка была отозвана 6 декабря 2018 года.



В феврале этого года ЦБ сообщал, что временная администрация Златкомбанка в ходе обследования установила в действиях его должностных лиц признаки вывода активов путем хищения наличных денежных средств, заключения сделок по реализации ценных бумаг и перечисления денежных средств фирме, неспособной исполнить свои обязательства.