Инвестиционный фонд Baring Vostok удовлетворен решением Лондонского международного арбитражного суда в споре вокруг банка «Восточный», обязавшего совладельца банка Артема Аветисяна отказаться от попыток исполнения опциона на пакет акций «Восточного», сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

«Мы удовлетворены данным решением. Договор между кипрскими компаниями Evision и «Финвижг» был заключен в рамках английского права, подразумевал решение арбитражных споров именно в Лондонском международном третейском суде и на тот момент полностью устраивал «Финвижн», — сообщили в фонде.

Лондонский международный арбитражный суд в воскресенье вынес решение по спору инвестфонда Baring Vostok с совладельцем банка «Восточный» Артемом Аветисяном, сообщило издание The Financial Times. Суд обязал Аветисяна отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что привело бы к получению им и его партнерами контроля над банком «Восточный». Постановление суда дает Baring Vostok право обратиться по этому поводу с иском к компании Аветисяна «Финвижн холдингс», отмечает FT.