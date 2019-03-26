Держателям бизнес-карт банка «Александровский» стала доступна обновленная программа лояльности MasterCard «Бизнес-Бонус» со специальными предложениями и скидки при использовании карт MasterCard Business.

За каждую покупку по бизнес-карте на сумму от 500 рублей клиент получает 1 бонус, которые можно обменять на скидки более 40 партнеров в пяти категориях: «Бухгалтерия и финансы», «Путешествия и транспорт», «Реклама и продвижение», «Все для офиса», «Товары и услуги». При регистрации карты в программе сразу начисляются 30 приветственных бонусов.

Клиенты банка «Александровский» могут оформить карту MasterCard Business с бесплатным обслуживанием за 1-й год в рамках пакетов РКО «Старт» и «Практика» или с годовым обслуживанием за 1500 рублей по стандартным тарифам РКО.