Скорее всего, укрепление рубля сегодня продолжится, но меньшими темпами, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По его словам, в любом случае, покупать доллар против рубля сейчас очень опасно.

«Открытие торгов по рублевым парам, вероятно, сегодня будет разнонаправленным. Пара доллар/рубль может по-прежнему колебаться в коридоре 64-65 рублей, а пара евро/рубль – в новом диапазоне 72-73 рубля», - поясняет заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.