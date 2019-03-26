Правительство Алма-Аты и казахстанский банк БТА подали в суд на Феликса Сатера, бывшего делового партнера и знакомого Дональда Трампа, говорится в материалах дела.

Истцы заявляют, что Сатер помогал экс-главе банка БТА Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову в отмывании почти 0,5 млрд долларов, похищенных у банка и правительства Алма-Аты.

«Феликс Сатер, печально известный нью-йоркский «бизнесмен», дважды судимый за тяжкие преступления, вместе с разыскиваемыми преступниками Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, а также другими сообщниками участвовал в международной преступной схеме с целью отмывания и сокрытия по меньшей мере 440 млн долларов, которые были украдены у истцов в Казахстане», — говорится в исковом заявлении.

Утверждается также, что Сатер, поссорившись с бывшими сообщниками, похитил у них 40 млн долларов.

Истцы подробно описывают предполагаемую преступную схему, в которой выведенные Храпуновым из Казахстана деньги легализовывались в США по меньшей мере пятью различными способами.

Истцы заявляют, что Сатер был давним знакомым семьи Храпунова и «имел опыт отмывания денег в США». Среди возможных целей инвестирования указан несостоявшийся проект «Башни Трампа» в Москве. Также истцы утверждают, что Сатер организовал ряд встреч между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом до того, как тот был избран президентом. На этих встречах обсуждались возможные инвестиции, заявляют истцы. При этом они не думают, что Трамп знал о предположительно криминальном происхождении средств.

Истцы требуют возмещения ущерба, хотя и не указывают, в каком объеме.

Сатер ранее упоминался в связи с предположениями о «сговоре Трампа с Россией» на выборах 2016 года. Сатер продвигал идею строительства небоскреба под именем Трампа в Москве, но проект так и не состоялся.