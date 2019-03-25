Среди клиентов МФО стало меньше работников сферы бытовых услуг, индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и офисных служащих, и больше — занятых в сферах торговли, производства, транспорта и в силовых структурах. Об этом говорится в мартовском исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».



Согласно полученной статистике, наибольшая часть опрошенных трудоустроена в сфере торговли — 21,9%. Во вторую по величине группу вошли граждане, занятые на производстве (19,3%), а в третью — работники транспортной сферы (12,9%).

Кроме того, выяснилось, что среди заемщиков МФО 10,7% — домохозяева, находящиеся в декретном отпуске или на пенсии, 8,4% — представители силовых структур, и по 6,6% — работников сфер медицины и образования. При этом офисных служащих оказалось всего 5,9%, фрилансеров и ИП — 3,5%, а представителей сферы бытовых услуг — 2,7%. Еще 1,5% респондентов назвали свои варианты занятости.

Два года назад специалисты сервиса проводил аналогичное исследование. Сравнивая оба результата, они зафиксировали существенный прирост в группах граждан, занятых в сферах торговли (с 2017 года +4,9%), производства (+7%), транспорта (+3,1%) и в силовых структурах (+5,1%). Но при этом среди клиентов МФО стало значительно меньше представителей сферы бытовых услуг (с 2017 года — 8%), фрилансеров и ИП (-2,4%) и офисных работников (-7,1%).