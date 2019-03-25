Банк ВТБ уменьшил ставки по вкладам в долларах и евро.

«Выгодный» в долларах открывается под 1,05—2,1%, в евро — под 0,01—0,25% годовых (ранее — под 1,2—2,35% и 0,3—0,6% соответственно).

Доходность «Пополняемого» депозита в долларах теперь составляет 0,01—1,7%, в евро — 0,01—0,1% (прежде — до 1,95% и до 0,4%).

Сроки размещения вкладов — от трех месяцев до пяти лет. Минимальная сумма составляет 3 тыс. долларов или евро при открытии депозита в отделении, 500 долларов или евро — онлайн. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.



По «Комфортному» (от 3 тыс. евро на срок от шести месяцев до пяти лет) ставки в евро снижены до 0,01—0,05% годовых.