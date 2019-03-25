В ближайшее время банк обеспечит возможность входящих платежей в рамках СБП.
ВТБ присоединился к Системе быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным центром которой является Банк России.
В банке подтвердили факт подключения к СБП и отметили, что на данный момент в мобильном и интернет-банках через СБП можно только отправлять денежные переводы.
«В ближайшее время мы обеспечим возможность входящих платежей в рамках СБП», — прокомментировала через пресс-службу заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.
Напомним, СБП заработала в полноценном режиме 28 февраля 2019 года. С этого дня эксплуатация системы будет доступна для всех банков, которые захотят к ней присоединиться.
Оценить:
Нет комментариев