ВТБ присоединился к Системе быстрых платежей (СБП) , оператором и расчетным центром которой является Банк России.

В банке подтвердили факт подключения к СБП и отметили, что на данный момент в мобильном и интернет-банках через СБП можно только отправлять денежные переводы.



«В ближайшее время мы обеспечим возможность входящих платежей в рамках СБП», — прокомментировала через пресс-службу заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Напомним, СБП заработала в полноценном режиме 28 февраля 2019 года. С этого дня эксплуатация системы будет доступна для всех банков, которые захотят к ней присоединиться.