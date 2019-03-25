Крупнейшая дистрибьюторская компания Вьетнама Linh Thanh Group в сотрудничестве со швейцарским стартапом KRONN Ventures AG планирует запустить в стране регулируемую криптовалютную биржу, на учреждение которой компании уже получили лицензию.

Как сообщает Anycoin , во вьетнамской компании рассчитывают, что сотрудничество с KRONN Ventures AG позволит создать «биржу мирового уровня».

В октябре 2018 года KRONN Ventures AG сформировал консорциум из финансовых комитетов пяти азиатских стран, включая Вьетнам, Филиппины, Камбоджу, Бангладеш и Шри-Ланку, для создания международной блокчейн-сети, которая соответствует азиатской среде.