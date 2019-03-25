Верховный суд (ВС) России отказал бывшему заместителю предправления Инкасбанка Людмиле Саморуковой в пересмотре судебных актов о взыскании с экс-руководителей банка 11,3 млрд рублей по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Отказать Саморуковой Людмиле Васильевне в передаче ее кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — говорится в определении ВС.

Как ранее сообщало РАПСИ , бывший председатель совета директоров Инкасбанка Александр Гительсон подал жалобу на решение о взыскании с него и двух менеджеров банка 11,3 млрд рублей. Гительсон обжаловал в апелляции решение определения первой инстанции от 20 марта. Помимо Гительсона суд по заявлению АСВ взыскал денежные средства с экс-председателя правления банка Татьяны Лебедевой и ее заместителя Людмилы Саморуковой.

В АСВ полагают, что своими действиями Гительсон и бывшие топ-менеджеры Инкасбанка нанесли кредитной организации убыток, ставший причиной ее банкротства.

АСВ ранее отметило, что произведенный им расчет размера субсидиарной ответственности ответчиков является обоснованным и позволяет с разумной степенью достоверности определить, какая часть требований кредиторов должника может быть погашена за счет стоимости имущества и имущественных прав Инкасбанка.

Данный расчет, по мнению АСВ, не опровергнут ни одним из ответчиков, его достоверность и обоснованность подтверждается представленными в материалы дела отчетами независимых оценщиков о рыночной стоимости имущества и имущественных прав банка, включая права требования к заемщикам банка по кредитным договорам, которые были проигнорированы судом округа.