В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, организовавших махинации с получением страховых выплат по полисам ОСАГО. Сумма незаконно полученных выплат превысила 14 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



«Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего организатора преступного сообщества. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявлено 12 членам преступной организации, в числе которых четыре бывших сотрудника ДПС ГИБДД и три сотрудника страховых компаний.

По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое получение выплат от страховых организаций. Злоумышленники подыскивали владельцев автомашин, имеющих незначительные повреждения, сотрудники полиции составляли фиктивные документы по делу об административном правонарушении, признавая тех потерпевшими. Оценщики страховых компаний выписывали акты осмотра транспортных средств, фиксируя несуществующие повреждения.

«В период с 2015 года по 2017 год общая сумма незаконно полученных страховых выплат превысила 14 миллионов рублей», — уточняет ведомство.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для определения территориальной подсудности и последующей организации рассмотрения по существу.