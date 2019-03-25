Арбитражный суд Москвы установил временное ограничение на выезд из РФ для Лазаря Маркуса (муж бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус), ранее признанного банкротом, говорится в определении суда.

Соответствующее ходатайство было подано в суд финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. По информации управляющего, его требования о предоставлении сведений, необходимых для анализа финансового состояния должника, не исполнены. Кроме того, ему не передано имущество, принадлежащее должнику, сообщил Крылов.

Ограничение на выезд из страны установлено до даты вынесения определения суда о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве Маркуса.

Столичный арбитраж 23 мая 2018 года ввел в отношении Маркуса процедуру реализации имущества гражданина. Заявление о банкротстве было направлено в суд банком ВТБ 24 из-за долга перед ним в размере более 319 млн рублей.

Тверской суд Москвы 20 марта продлил на три месяца арест в отношении осужденной на восемь с половиной лет колонии бывшей главы Внешпромбанка Ларисы Маркус по новому уголовному делу о растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. При этом никто из участников процесса, и в том числе Маркус, не возражали против заявленного ходатайства следствия.

В мае 2017 года Хамовнический суд Москвы признал Маркус и бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в хищении 113,5 млрд рублей и назначил им наказание в виде девяти и четырех лет колонии общего режима соответственно. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания Маркус до восьми с половиной лет лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.