Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», требовавшего признать незаконной сделку по внесению прежним руководством Рост Банка (в настоящее время присоединен к «Трасту») 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции», передает РИА Новости.



«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Карине Мороз.

Сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию Рост Банка проводил бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов. «Траст» требовал также применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с «Рост Инвестиций» 205 млрд рублей.

Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры Рост Банка — Микаил Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

Как заявил в суде представитель «Траста», внесение в уставный капитал «Рост Инвестиций» денежных средств было нацелено на вывод активов из банка. По словам истца, эти деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, конечными бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.