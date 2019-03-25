Популярный стриминговый сервис Twitch приостановил поддержку оплаты подписок с помощью криптовалют, заметили пользователи Reddit.

Ранее Twitch поддерживал оплату в криптовалютах при посредничестве процессингового сервиса BitPay, однако «удалил эту опцию в течение последних пары недель для всех стран», сообщает Ttrcoin .

Одной из причин решения компании могла послужить малая востребованность криптовалютных платежей среди ее клиентов. Ряд пользователей Reddit заявил, что им даже не было известно об этой возможности до последних событий.