Twitch к настоящему моменту никак не прокомментировал происходящее.
Популярный стриминговый сервис Twitch приостановил поддержку оплаты подписок с помощью криптовалют, заметили пользователи Reddit.
Ранее Twitch поддерживал оплату в криптовалютах при посредничестве процессингового сервиса BitPay, однако «удалил эту опцию в течение последних пары недель для всех стран», сообщает Ttrcoin.
Одной из причин решения компании могла послужить малая востребованность криптовалютных платежей среди ее клиентов. Ряд пользователей Reddit заявил, что им даже не было известно об этой возможности до последних событий.
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