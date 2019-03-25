Торжественное открытие посетили представители ключевого акционера Банка ЗЕНИТ — компании «Татнефть», председатель правления Банка ЗЕНИТ Олег Машталяр, первый заместитель председателя правления Андрей Добрынин, глава ЗЕНИТ | Private Banking Наталья Браун и другие представители топ-менеджмента и клиенты Банка.

Гостей вечера ждало выступление молодых оперных солистов Мариинского театра, авторский фуршет от шеф-повара ресторана «Рыба мечты», виртуозная игра пианиста, подарки и сувениры от ЗЕНИТ | Private Banking.

Новый офис занимает три этажа клубного дома с отдельным лифтом, охраняемой территорией, большим депозитарием и бесплатным подземным паркингом. Пространство отделения разделено на несколько функциональных зон: премиальные клиенты могут быть уверены в приватности своих переговоров.

Современный авторский дизайн полностью отвечает самым высоким стандартам обслуживания клиентов сегмента Private Banking. В отделке интерьера используются качественные материалы: благородные породы дерева, натуральный камень, темный металл.

Клиентам бизнес-пространства наряду с классическими банковскими и инвестиционными продуктами Банка ЗЕНИТ доступно юридическое и налоговое сопровождение. Компетентные сотрудники помогут оперативно решить финансовые вопросы, дадут высокопрофессиональные рекомендации и сделают пребывание в офисе максимально комфортным.

«Мы видим, как заметно выросли требования клиентов к условиям обслуживания и возможностям Private Banking, — рассказала глава ЗЕНИТ | Private Banking Наталья Браун. — Наш Банк предоставляет премиальное обслуживание, в котором учтено все до мелочей. И наша новая финансовая площадка наглядно подтверждает эту важную истину. Мы помогаем профессионально управлять капиталом, жить в достатке, с достоинством и уверенностью смотреть в завтрашний день всем поколениям семей наших клиентов».