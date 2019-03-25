Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут пройти идентификацию в пунктах «Юнистрим» по всей России. После этого владельцам электронных кошельков станут доступны все возможности «Яндекс.Денег», например, денежные переводы другим людям и оплата покупок на зарубежных онлайн-площадках. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Яндекс.Денег».

Идентифицировать электронный кошелек в «Юнистриме» могут как россияне, так и иностранцы, находящиеся в РФ. Для прохождения идентификации нужно прийти в пункт «Юнистрим», показать паспорт и сообщить номер кошелька в «Яндекс.Деньгах». Для завершения идентификации нужно зайти в кошелек на сайте или в приложении «Яндекс.Денег», проверить, а затем подтвердить предоставленные данные.

Идентификация электронных кошельков нужна по закону РФ для некоторых операций. Например, владелец анонимного кошелька не может отправлять переводы и оплачивать покупки в иностранных магазинах — только в российских. После прохождения идентификации пользователь «Яндекс.Денег» сможет платить в интернет-магазинах и торговых точках по всему миру, переводить деньги на другие электронные кошельки, на банковские карты или счета. Кроме того, из идентифицированного кошелька можно будет отправить перевод другому человеку, а он сможет получить его наличными в любом пункте «Юнистрима».

Идентификация заметно увеличивает лимиты счета в «Яндекс.Деньгах». Так, если анонимный владелец кошелька может потратить за один раз не более 15 тыс. рублей, то идентифицированный — до 250 тыс. рублей. После идентификации можно также выпустить к кошельку именную пластиковую карту «Яндекс.Денег» и снимать с нее наличные в любых банкоматах — до 10 тыс. рублей в месяц без комиссии и до 100 тыс. рублей за один раз.