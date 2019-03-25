Почта России намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20%. Об этом генеральный директор компании Николай Подгузов заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Нами разработана программа, которая затронет 210 тысяч сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон: мы планируем повысить зарплаты на 20%. Для этого будет инвестировано в фонд оплаты труда 11,5 миллиарда рублей», — сообщил Подгузов.



По его словам, повышения зарплат начнутся с 1 мая в 17 российских регионах с наиболее низкими зарплатами. За полтора года Почта России планирует довести зарплаты этой категории работников до рыночных уровней.

«Если показатели «Почты» будут более высокими по сравнению с прогнозами, то мы постараемся это сделать в более сжатые сроки», — уточнил глава компании.

