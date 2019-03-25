Операторы фискальных данных «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» стали партнерами в области обработки больших данных (big data) и договорились о консолидации экспертизы в этой области, что позволит увеличить точность аналитических результатов и качество исследования рынков продаж.

Объединение операторов позволит унифицировать работу с данными и увеличит точность анализа рынка. Дополнительным преимуществом новых аналитических сервисов будет актуальность и достоверность данных, а вся аналитика и статистика будет представлена в динамике, говорится в сообщении компании «Первый ОФД».

При этом «Контур.ОФД» стал четвертым оператором, присоединившимся к интеграции усилий по работе с большими данными. Раннее по инициативе «Первого ОФД» договорились о сотрудничестве с операторами «ОФД-Я» и «Такском».