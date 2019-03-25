Партнер по блокчейну и финансовым услугам в PwC France Полин Адам Кальфон заявила, что центробанки должны «держаться подальше от выпуска цифровых валют (CBDC)» до тех пор, пока крупные корпорации не проверят идею токенизации фиатных валют самостоятельно.

По мнению Кальфон, это снизит вероятность потенциально негативных последствий для экономики, связанных с выпуском цифровой валюты любым центральным банком, сообщает Anycoin .

Центральный банк Франции может быть не самым лучшим органом для запуска проекта цифровой валюты, полагает партнер PwC, поскольку должен действовать по правилам Европейского центрального банка, что будет «очень сложно и тяжело с точки зрения управления, требующего согласования и политического консенсуса всех соответствующих заинтересованных сторон от каждого государства-члена».