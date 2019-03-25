В феврале 2019 года россияне взяли в кредит 644,45 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«В феврале текущего года было выдано 2,76 миллиона новых кредитов общим объемом 644,45 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования выросли на 16% по сравнению с февралем прошлого года, когда было выдано 2,59 миллиона кредитов на 553,70 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в феврале был сегмент кредитов наличными . Общее количество таких кредитов выросло на 12%, при этом объемы кредитования увеличились на 30% к прошлому году. В феврале 2019 года было выдано 1,17 млн кредитов наличными на общую сумму 319,4 млрд рублей.

Также было выдано 938,26 тыс. карт с общим лимитом 74,09 млрд рублей. Средний лимит по карте вырос на 6%: с 74 тыс. до 79 тыс. рублей. Количество новых POS-кредитов снизилось на 1%, а объемы выдач выросли на 4% по сравнению с прошлым годом. В феврале 2019 года было выдано 515,01 тыс. POS-кредитов общим объемом 17,95 млрд рублей.

Количество новых ипотечных кредитов показало отрицательную динамику, снизившись на 9% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 2%. В феврале 2019 года было выдано 86,11 тыс. кредитов на 188,37 млрд рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%: с 1,95 млн до 2,19 млн рублей.

Количество новых автокредитов сохранилось на уровне февраля прошлого года, объемы выдач увеличились на 13% — было выдано 39,89 тыс. кредитов на 35,55 млрд рублей.