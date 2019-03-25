Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области лидируют среди российских регионов по доступности ипотеки , свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости агентством «РИА Рейтинг».

Авторы исследования напоминают, что в прошлом году было заключено рекордное количество ипотечных договоров (1,5 млн против 1,1 млн в 2017-м) и обновлен исторический максимум по суммарному объему выданной ипотеки (3,02 трлн рублей, плюс 49% в годовом выражении), что было обусловлено снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жилье. Средняя ставка по ипотечному кредиту в 2018 году составила 9,6% (в 2017 году — 10,6%), средний размер кредита — 2,17 млн рублей (в 2017 году — 1,86 млн). Около 6 млн семей в России обслуживают сейчас хотя бы один ипотечный кредит.

Ямало-Ненецкий АО стал лидером рейтинга, там 68,2% семей могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 кв. м при первоначальном взносе в 30% и осуществлять повседневные расходы. На втором месте — Магаданская область (61,8%), на третьем — Ханты-Мансийский АО (55,9%). Ненецкий АО по сравнению с прошлым годом поднялся на одну позицию и занял четвертое место (51,9%). На пятом месте — Мурманская область (44,9%).

«Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье», — говорится в исследовании.

В первой десятке рейтинга по сравнению с прошлым годом произошли заметные изменения: в топ-10 вошли Ленинградская область, Республика Коми и Томская область.

«Лидерство в рейтинге северных регионов не удивляет: помимо высоких зарплат, обусловленных преобладанием в них отраслей, ориентированных на добычу природных ресурсов, данные регионы часто характеризуются большим объемом жилого фонда, доставшимся со времен СССР, что определяет относительно невысокие цены на недвижимость», — объясняется в исследовании.

«При этом вызывает определенные вопросы качество (в широком смысле) местной недвижимости. Поэтому многие жители северных регионов стремятся обзавестись жильем не только в родном регионе, но и в других — для детей или себе на старость», — пишут авторы.

Замыкают рейтинг по доступности ипотеки регионы Северного Кавказа. На последнем месте — Чечня, там лишь 7,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. На предпоследнем — Ингушетия (8%), на третьем с конца — Дагестан (10,3%).

«В части национальных республик низкое положение в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими официальными зарплатами. Кроме того, в данных регионах значительная доля сельского населения, а в крупных городах многие продолжают жить в частных домах», — говорится в исследовании.

В пятерку аутсайдеров также вошли Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%). «Крымский регион (Республика Крым и Севастополь) ощущает влияние внутрироссийской миграции. Эти два южных региона достаточно популярны для переезда жителей из других российских субъектов РФ, и поэтому спрос на местное жилье зачастую предъявляют приезжие, что позволяет ценам держаться на очень высоком уровне. Поэтому местные жители со своими относительно небольшими зарплатами испытывают трудности в приобретении жилья», — объясняют авторы рейтинга.

По их мнению, в ближайшие три года цены на жилье в России будут в среднем расти на 5—7% в год, при этом ставки по ипотеке могут снизиться до уровня 8—8,5%. «Это приведет к дальнейшему росту доли семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку. При этом динамика в разных регионах и даже внутри одного региона будет сильно отличаться», — говорится в исследовании.

По оценкам аналитиков, доступность жилья в ипотеку в ближайшие три года в среднем по России приблизится к 40%.

«В 2019 году ипотечный рынок как минимум повторит результат 2018 года, и жилищных кредитов будет выдано примерно на 3—3,2 трлн рублей, а суммарный портфель ипотечных кредитов, вероятно, вырастет на 14—19% до 7,7 трлн рублей», — отмечается в исследовании.

