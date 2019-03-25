Специализирующаяся на управлении активами и кредитовании компания BlockFi сообщила, о снижении ставок до 2% годовых по депозитам для сумм свыше 25 BTC или 500 ETH с 1 апреля.

Как сообщает ForkLog , изначально ставка была единой, однако впоследствии аналитики компании пришли к выводу, что балансы 75% пользователей сервиса находятся в диапазоне от 5 BTC до 150 ETH, в фиатном выражении медианный баланс клиентов BlockFi составляет 7 тыс. долларов.

Компания приняла решение оставить ставку 6,2% для аккаунтов с криптоактивами в диапазоне от 25 BTC до 500 BTC. Также с апреля компания вводит комиссии за вывод средств — 0,0025 BTC/0,0015 ETH.